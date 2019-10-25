75 лет назад Красная армия освободила Норвегию от нацистов

В Норвегии отмечают 75-ю годовщину освобождения воинами Красной армии севера страны от нацистской оккупации. Торжества пройдут в Киркенесе, недалеко от границы с Мурманской областью. В них примут участие король Харальд Пятый, премьер Норвегии и депутаты парламента. От России — глава МИД Сергей Лавров и командующий Северным Флотом Александр Моисеев.

А накануне российские и норвежские музыкальные коллективы дали совместный концерт. Его посетили не только ветераны боев с немецкими захватчиками, но и простые норвежцы. Что примечательно, в зрительном зале было много молодежи — память о героизме советских воинов здесь передается из поколения в поколение.

Посетительница концерта: «Это фантастика! Благодаря этим песням и танцам я вновь почувствовала, что такое настоящие доброседские отношения Норвегии и России. История и культура объединяет наши народы. Многие очевидцы тех событий навсегда запомнили подвиг советских солдат, наших освободителей».

В ходе Петсамо-Киркенесской операции в октябре 1944-го на территории Норвегии погибли две тысячи красноармейцев. Во время этого наступления советские войска полностью освободили Норвегию от нацистов.

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