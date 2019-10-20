Красочный салют к 75-летию освобождения Белграда от фашистов озарил небо над Москвой

Москвичи и гости столицы могли лицезреть на Поклонной горе красочный салют в честь 75-летия освобождения Белграда от фашистов.
Всего в небо над Москвой было выпущено более 50 видов фейерверков. Торжественные залпы осуществлял
Звуковое сопровождение иллюстрировалось пушками ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
Благодаря совместных действиям Красной армии, НОАЮ и воскам Болгарии были освобождены от немецко-фашистских захватчиков восточные и южные регионы Югославии и ее столица Белград. Операция проходила с 28 сентября по 20 октября 1944 года.
Ранее 5-tv, ru рассказывал, почему в Латвии назвали торжества в Москве к 75-летию освобождения Риги от фашистов «неприемлимыми».