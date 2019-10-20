Красочный салют к 75-летию освобождения Белграда от фашистов озарил небо над Москвой

Москвичи и гости столицы могли лицезреть на Поклонной горе красочный салют в честь 75-летия освобождения Белграда от фашистов.

Всего в небо над Москвой было выпущено более 50 видов фейерверков. Торжественные залпы осуществлял отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа имени маршала артиллерии Владимира Михалкина. Их запуск проводили из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 миллиметра на базе КАМАЗ.

Звуковое сопровождение иллюстрировалось пушками ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Благодаря совместных действиям Красной армии, НОАЮ и воскам Болгарии были освобождены от немецко-фашистских захватчиков восточные и южные регионы Югославии и ее столица Белград. Операция проходила с 28 сентября по 20 октября 1944 года.

Ранее 5-tv, ru рассказывал, почему в Латвии назвали торжества в Москве к 75-летию освобождения Риги от фашистов «неприемлимыми».