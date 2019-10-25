Привычные для россиян сочетания продуктов оказались вредны. Больше никакого какао с молоком

Привычные для россиян сочетания продуктов оказались опасными для жизни. В списке — какао с молоком, белый хлеб с джемом и молоко с отрубями.

Как говорят диетологи, сочетание этих продуктов может привести к развитию сахарного диабета и ожирения. Но самой убийственной для организма комбинацией являются пицца с газировка. Белки, углеводы и трансжиры могут привести к гастриту и язве.

Кроме того, специалисты рекомендуют не сочетать между собой некоторые продукты и лекарства. Аспирин и малина, например, могут спровоцировать кровотечения, а сыр и психотропные препараты могут вызвать гипертонический криз и судороги.

Ранее эксперты назвали продукты, с которыми не стоит пить чай.