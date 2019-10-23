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Названы продукты, с которыми не стоит пить чай — видео

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Некоторые «добавки» к напитку могут вызвать в кишечнике брожение и привести к другим неприятным последствиям.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / © BAO, Bernhard Schmerl, Karl-Josef Hildenbrand, J.M. Guyon - Copyright 2013, digifoodstock.com

Многим знакомы полезные свойства чая — содержащий природные антиоксиданты он выводит токсины, укрепляет иммунную, нервную и сердечно-сосудистые системы и обладает множеством других благотворных качеств. Диетолог Елена Соломатина поведала о том, какой чай лучше выбирать в магазине и с какими продуктами этот напиток употреблять точно не стоит.

По словам эксперта, при выборе чайной продукции важно обращать внимание на то, чтобы листья для нее были собраны там же, где и производится чай. Также эксперт по питанию утверждает, что пить чай в пакетиках не стоит — в них обычно попадают остатки с чайного куста, веточки, и даже производственная пыль. Лучше всего выбирать чай первого сорта. Его собирают с самых верхушек чайного куста. Помимо этого, специалист советует покупать натуральные чаи без красителей и вкусовых добавок.

«Не стоит в большом количестве пить чай с молоком. Дело в том, что молоко нейтрализует полезные антиоксиданты в его составе и в итоге могут возникнуть брожение и дискомфорт в животе», — цитирует «Вечерняя Москва» диетолога.

Елена Соломатина также предостерегает от добавления в чайный напиток меда. При высокой температуре натуральный продукт теряет все полезные свойства. В итоге, в чае останется лишь сахар. Эксперт советует класть в чай дольки лимона и домашнее варенье.

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