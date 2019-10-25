Pornhub зачистили от видео с тайно снятыми в раздевалке студентками

Рornhub зачистили от видео, снятых на скрытую камеру в женской раздевалке в колледже в Южной Каролине. Правоохранительные органы нашли человека, опубликовавшего незаконно добытые кадры на сайт.

В раздевалке Limestone College, примерно в конце 2012 года, злоумышленник установил камеры видеонаблюдения и записывал материал в течение нескольких месяцев. Разместить ролики на Рornhub неизвестный решился только в 2019 году. На кадрах было видно, как девушки переодеваются и принимают душ. Никто из них даже не подозревал о скрытой видеосъемке. Натолкнувшись на странное, не постановочное видео со студентками, кто-то сообщил в полицию.

В результате на прошлой неделе с Рornhub удалили видеоролики, записанные неправомерно. Полицейские заявили, что человек, установивший камеры, не был учащимся. Однако подозреваемый «был связан с колледжем в то время».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на порносайте Рornhub поддержали приунывшего пользователя.