Выставка картин и экспонатов из Национальных музеев Осетии открылась в Петербурге

Уникальные картины и экспонаты из Национальных музеев Осетии представили в Петербурге.

В мультимедийном парке «Россия — моя история» открылась выставка, посвященная культуре и быту республики. Главные экспонаты — старинные картины, которым уже несколько веков. Отдельный зал заняли работы молодых художников.

В Петербурге проходят Дни Осетии, посвященные 270-летию установления дипломатических отношений. В честь юбилея накануне награду указам президента страны Анатолия Бибилова была присвоена дирижеру Валерию Гергиеву и оркестру Мариинского театра за выдающиеся заслуги в области музыкального искусства, а также мужество и самоотверженность, проявленные во время августовской блокады и ликвидации последствий агрессии Грузии против югоосетинского народа в августе 2008 года.