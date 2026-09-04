«Листья служат шубкой»: садовод объяснила, как помочь клубнике пережить зиму

Садовод Самойлова: осенью клубнике нужны обрезка и полив

Осенью садоводам необходимо подготовить кусты клубники к холодам, чтобы растения смогли успешно пережить зиму и дать хороший урожай в следующем сезоне. О правилах ухода за ягодной культурой рассказала в беседе с URA.RU садовод с 30-летним опытом Светлана Самойлова.

По словам специалиста, перед внесением удобрений важно правильно провести обрезку. После завершения плодоношения старые листья и плодоножки с ягодами рекомендуется удалять еще с конца июля или в августе. Если эта работа не была выполнена, осенью следует убрать только часть листьев — в первую очередь самые нижние.

«Клубника должна уйти под зиму с достаточным количеством листьев. Они нужны для того, чтобы в бесснежные или малоснежные зимы куст сам прикрыл себя листьями — так называемое сердечко клубники. Листья служат в качестве шубки», — рассказала Самойлова.

При этом усы у растений нужно удалять до наступления морозов, поскольку они забирают часть питательных веществ. Листья при этом осенью лучше не трогать без необходимости.

Появление красных или малиновых пятен на листьях в конце сезона не всегда является поводом для беспокойства. Как объяснила садовод, такие изменения часто связаны с холодными ночами и дождливой погодой и обычно не представляют угрозы для растения.

После обрезки можно приступать к подкормке. Самойлова предложила три варианта удобрений: древесную золу, двойной суперфосфат или специальное осеннее удобрение.

Зола содержит фосфор, калий и кальций, помогает укрепить кусты и подготовить их к зимнему периоду. При ее использовании садовод советует взять две горсти золы на лейку объемом восемь-десять литров воды.

Для минеральных удобрений, по словам специалиста, необходимо сначала приготовить концентрат. Стакан гранул растворяют в литре горячей воды, используя пластиковую или стеклянную емкость. После полного растворения две столовые ложки полученного раствора добавляют в восемь литров воды.

Самойлова обратила внимание, что перед каждым использованием раствор необходимо перемешивать, чтобы поднять осадок со дна. Поливать кусты следует по кругу, избегая попадания состава в центр растения и на листья. На один куст потребуется около одного-полутора литра подкормки.

Также садовод посоветовала проверить влажность почвы перед внесением удобрений. Даже при частых дождях верхний слой земли может быть влажным, а на глубине около десяти сантиметров оставаться сухим. В таком случае сначала нужно хорошо полить клубнику, а затем проводить подкормку.

Если минеральный раствор случайно попал на листья, после процедуры их можно промыть обычной водой из лейки с ситечком.

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