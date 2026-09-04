Южнокорейский депутат учил русский язык по TikTok прямо во время заседания

Депутат Национального собрания Южной Кореи Сон ен Гиль во время заседания парламента записывал русские выражения с видео в TikTok, среди которых были фразы «Я так устал» и «Нужно кофе!». Кадры с политиком опубликовало южнокорейское издание The Fact.

Фотографии были сделаны 3 сентября во время второго пленарного заседания 439-й сессии Национального собрания. На снимках видно, как Сон ен Гиль смотрит ролик с русскими фразами на смартфоне и одновременно записывает их на бумагу. В частности, депутат написал выражения «Я так устал» и «Нужно кофе!».

Интерес политика к русскому языку связан с его многолетней работой по российскому направлению. После избрания Мун Чжэ Ина президентом Республики Корея в 2017 году Сон ен Гиль посетил Москву в качестве специального посланника главы государства, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и передал ему послание Муна.

В том же году политик возглавил президентский Комитет по северному экономическому сотрудничеству, который занимался, в том числе, развитием экономических связей с Россией. Южнокорейские СМИ называли его специалистом по российскому направлению.

Ранее агентство Ренхап сообщало, что Сон ен Гиль владеет несколькими иностранными языками, включая английский, китайский, русский и японский.

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