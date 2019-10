Британский политик заподозрен в терроризме после интервью на российском канале

В Лондоне по подозрению в причастности к терроризму задержали лидера партии «Британия прежде всего» Пола Голдинга. Политик возвращался на родину из России, где дал большое интервью на канале «Россия-24».

Пол Голдинг с идейными крайне правыми последователями Тимом Бартоном и Эшли Саймон прибыли с визитом в Государственную думу РФ по приглашению российской партии ЛДПР. Позже политический активист выступил в эфире российского государственного канала, высказав свою позицию по санкциям, Евросоюзу, Brexit и НАТО. Интервью британского политика вызвало на родине крайне негативную реакцию.

По прилету в Британию в лондонском аэропорту Хитроу всех троих путешественников задержали силовики. У Пола Голдинга и его однопартийцев изъяли все электронные устройства. Компанию политических активистов заподозрили в причастности к терроризму.

This is what you get for being patriotic, a brexiteer and going on holiday to Russia, being ambushed and interrogated by SO15 counter terror, I have never once broken the law and I don't intend on ever doing so, but no treat us like criminals anyways. Infuriating pic.twitter.com/3G5dAqHwiJ