«Ну, зачем?!» Нюшу с пропавшими щечками заподозрили в пластике

Певица Нюша поделилась с подписчиками бэкстейдж-фото со съемок нового клипа, стилизованного под 2000-е. Поп-дива опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует на фоне стены из СD-дисков в откровенном ультра-мини платье. 29-летняя исполнительница демонстрирует на фотографии идеальную фигуру, загорелые стройные ножки и манящую зону декольте.

Многие подписчики звезды восхитились потрясающим «горячим» образом кумира. Однако среди почти пяти миллионной аудитории фанатов звезды оказалось не мало тех, кто всерьез заподозрил певицу в изменении внешности.

Instagram @nyusha_nyusha

Поклонники Нюши оставили под новой фотографией певицы множество комментариев, в которых так или иначе намекали на пластику или «инъекции красоты». По мнению пользователей соцсети, знаменитость перестала походить сама на себя.

«О боже, а что с лицом?!»

«Они с Бузовой становятся похожи!»

«Нюша, это ты? Что с тобой приключилось?»

«На себя не похожа. Ну, зачем вы себя обкалываете, так что не узнать?!»

«Лицо перекосило немножко», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Нюша поделилась опытом удаления родинки над губой.