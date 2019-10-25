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  4. Лавров высоко оценил принципиальную позицию Осло по итогам Второй мировой войны

Лавров высоко оценил принципиальную позицию Осло по итогам Второй мировой войны

, 15:02 34

Глава МИД РФ высказал взгляд Москвы на ситуацию во время визита в Киркенес.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/cko, 5-tv.ru

Москва высоко ценит позицию Осло по итогам Второй мировой войны. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Слова министра прозвучали 25 октября в Киркенесе в ходе мероприятия, посвященного 75-летию освобождения Красной армией севера Норвегии от фашистских войск. На церемонии также присутствовала норвежская коллега Лаврова Ине Эриксен Сёрейде.

Глава МИД РФ подчеркнул, что сегодняшнее укрепление идей неонацизма на территории Европы вызывает тревогу. В частности, Лавров обратил внимание на переворот на Украине, который, по его словам, «в решающей степени делался руками неонацистских группировок».

«На этом фоне нам особенно приятно и особенно ценно видеть позицию Норвегии, которая принципиально отстаивает итоги Второй мировой войны», — отметил министр.

Отдельно министр обратил внимание на то, что российско-норвежская граница является не только первой юридически закрепленной в Европе, но и остается самой мирной границей на европейской территории.

Ранее 5-tv.ru более подробно рассказывал о торжественных мероприятиях в честь 75-й годовщины освобождения норвежского севера от фашистских войск Красной Армией, в которые принимает участие Сергей Лавров.

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