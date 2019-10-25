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  4. В Петербурге спущен на воду первый боевой ледокол «Иван Папанин»

В Петербурге спущен на воду первый боевой ледокол «Иван Папанин»

, 15:38 23

Патрульный корабль проекта 23550 предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке.

Фото: ТАСС / Александр Демьянчук

Первый боевой ледокол «Иван Папанин» спущен на воду на старейшем в России судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Петербурге. Патрульный корабль, спроектированный в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз», проекта 23550 предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке.

Советник Объединенной судостроительной корпорации, адмирал флота Виктор Черков подчеркнул, что подобного рода уникальное боевое судно появилось в истории России впервые.

«Мы хотели его создать таким, чтобы он обеспечил безопасность плавания и проводки кораблей. Одновременно, чтобы на этом корабле можно было проводить научные исследования во льдах Арктики и, конечно, чтобы он надежно обеспечил безопасность наших национальных интересов там, и вот он получился», — цитирует Виктора Черкова ТАСС.

Головной патрульный корабль «Иван Папанин» способен выполнять разного рода задачи, в том числе буксировки в порт задержанных судов и конвоирования. Водоизмещение судна составляет около 8500 тонн, его длина превышает 100 метров, ширина достигает 20 метров. Автономность похода равна 60 суткам.

Корабль оснащен переносным зенитно-ракетным комплексом и артиллерийской установкой. Также на борту реализована возможность постоянного базирования вертолета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новейшая подлодка Тихоокеанского флота вышла на испытания в Балтийское море.

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