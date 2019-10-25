Максим Фадеев высказался об уходе Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал уход Наргиз Закировой из его лейбла, передает онлайн-журнал WMJ.ru. Скандал разгорелся в июле, когда певица заявила о конфликте с продюсерским центром Фадеева MALFA. Спустя месяц центр направил ей документ о расторжении контракта, в том числе — об отказе от обязательств по концертному туру, в который певица готовилась отправиться. Главным условием бумаги был запрет на исполнение ее прежнего репертуара.

Как утверждали представители MALFA, Наргиз неоднократно срывала намеченные выходы на публику и не выходила на связь. Все это время основатель центра не высказывался о ситуации.

Фадеев нарушил молчание в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой». Продюсер уточнил, что сам принял решение досрочно расторгнуть контракт с Закировой, который мог бы продлиться еще два года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наргиз высказалась об отношениях с Максом Фадеевым, назвав его лейбл тюрьмой.