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Певица Наргиз об отношениях с Максом Фадеевым: «Была в тюрьме»

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После расторжения контракта с продюсерским центром MALFA артистка пребывает в «процессе становления».

Фото: ТАСС/Шахиджанян Сергей

Певица Наргиз Закирова рассказала детали сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым, который расторг с артисткой контракт. По словам 48-летней знаменитости, после пяти лет работы в его продюсерском центре MALFA теперь она взяла паузу для восстановления.

«Сейчас все наполнено позитивом, хочется творить и созидать. Я в процессе становления», — приводит ее слова Teleprogramma.Pro.

Наргиз напомнила, что свои предыдущие хиты она петь не имеет права — таково было условие MALFA, а вот придутся ли поклонникам по вкусу ее новые песни, она пока не знает.

Певица добавила, что «пять лет была в тюрьме», которая, по ее словам, и называется MALFA.

В августе стало известно, что продюсерский центр MALFA Максима Фадеева направил певице Наргиз документ о расторжении контракта. В документе, помимо прочего, говорится об отказе от обязательств по концертному туру, в который певица должна была вот-вот отправиться.

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