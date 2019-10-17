Певица Наргиз об отношениях с Максом Фадеевым: «Была в тюрьме»

Певица Наргиз Закирова рассказала детали сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым, который расторг с артисткой контракт. По словам 48-летней знаменитости, после пяти лет работы в его продюсерском центре MALFA теперь она взяла паузу для восстановления.

« Сейчас все наполнено позитивом, хочется творить и созидать. Я в процессе становления », — приводит ее слова Teleprogramma.Pro.

Наргиз напомнила, что свои предыдущие хиты она петь не имеет права — таково было условие MALFA, а вот придутся ли поклонникам по вкусу ее новые песни, она пока не знает.

Певица добавила, что «пять лет была в тюрьме», которая, по ее словам, и называется MALFA.

В августе стало известно, что продюсерский центр MALFA Максима Фадеева направил певице Наргиз документ о расторжении контракта. В документе, помимо прочего, говорится об отказе от обязательств по концертному туру, в который певица должна была вот-вот отправиться.