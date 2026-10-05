УЗИ, фотографии и чужой плач: женщина выдумала рождение двоих детей

Metro: женщина выдумала рождение двоих детей

Женщина признала в суде, что обманула партнера, сообщив о рождении двоих детей, а затем об их продаже за 500 фунтов стерлингов (55 тысяч рублей). Мужчина никогда не видел предполагаемых сына или дочь и узнал о выдуманных беременностях после обращения в суд. Об этом сообщило издание Metro.

По словам заявителя, первая беременность началась в 2022 году. Он получал фотографии и результаты УЗИ, а также считал, что чувствовал увеличившийся живот партнерши.

В мае 2023 года, когда якобы должен был родиться первый ребенок, пара поссорилась. Женщина вызвала полицию, мужчину арестовали, и несколько месяцев он провел под стражей. Его отчиму она отправила сообщение о рождении младенца.

Позднее партнер получил голосовую запись с детским плачем. На заседании выяснилось, что для нее женщина использовала видеоролик. Она также представила банковские выписки, подтверждающие посещение солярия в день предполагаемых первых родов.

После освобождения мужчины отношения возобновились. Как следует из его показаний, партнерша объясняла отсутствие ребенка тем, что он находится у родственника, и ссылалась на запрет местных властей на встречи.

О рождении второго ребенка женщина сообщила в августе 2024 года — в том же месяце пара рассталась.

Только когда мужчина обратился в суд, полагая, что его детей продали, он узнал, что их никогда не существовало.

В суде женщина признала, что истории были ложью, и объяснила их местью за насилие над ней со стороны партнера.

Судья Джадд указала на отсутствие подтверждений рождения детей в телефоне женщины и документах местных властей или полиции.

Наиболее вероятным объяснением она назвала обман, продолжавшийся около трех лет, и сочла жестоким то, что мужчина и его мать поверили в появление детей и внуков.

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