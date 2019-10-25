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«Любимая»: Кончаловский похвастался редким портретом молодой возлюбленной

, 16:06 Фото 486

Режиссер поделился с подписчиками осенним снимком гражданской супруги.

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Фото, видео: Instagram @egorkonchalovsky, ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

Егор Кончаловский поделился с подписчиками редким фото своей молодой гражданской жены. Снимок 35-летней Марии Леоновой режиссер разместил на своей странице в Instagram.

На фото Мария позирует на фоне деревьев в черном пальто. Возлюбленная режиссера стоит вполоборота к камере. Сам Кончаловский подписал фотографию крайне лаконично.

«Любимая», — сообщил подписчикам мужчина.

Instagram @egorkonchalovsky

В комментариях поклонники Кончаловского  восхитились красотой его гражданской супруги. Многие принялись сравнивать ее с бывшей любовью режиссера – актрисой Любовью Толкалиной. Пара разошлась в 2017 году после 20 лет отношений. Сейчас Егор Кончаловский живет с юристом Марией Леоновой. Весной 2017 года у влюбленных родился сын Тимур.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Егора Кончаловского от первого гражданского брака выходит замуж.

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