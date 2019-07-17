Коллекторы: Кредитная нагрузка россиян выросла в полтора раза

Долговая нагрузка россиян выросла в полтора раза за последние пять лет. Если в 2014 году заемщику требовалось семь ежемесячных зарплат, чтобы погасить долг, то сейчас нужно уже 11. Такой вывод содержится в обзоре закредитованности населения, подготовленном Национальной ассоциацией коллекторских агентств (НАПКА), сообщает URA.RU.

Сегодня 75% экономически активного населения выплачивают кредиты. Авторы обзора утверждают, что эта цифра соответствует показателям развитых стран. Однако специалисты утверждают, что повод для беспокойства все же есть.

Около 10% заемщиков получают меньше 50 тысяч рублей, соответственно, на погашение кредита они тратят больше половины своего дохода. 2,3 миллиона россиян зарабатывают около 20 тысяч рублей в месяц, после выплаты кредитных обязательств им приходится жить на 11-12 тысяч.

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Однако эксперты отметили, что кредиты не являются причиной низкого уровня жизни. Граждане вынуждены залезать в долги из-за падения реальных доходов и уровня благосостояния.

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