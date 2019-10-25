Новый рыболовный траулер «Лев» спустили на воду в Ленобласти

В Ленинградской области на воду спустили новый рыболовный траулер проекта 17-01 — «Лев».

Это промысловое судно, построенное в рамках государственной программы «Квоты под киль». Траулер — работа ленинградского судостроительного завода «Пелла». В этом году на верфи собрали четыре рыболовных судна по инвестиционным квотам. Всего в России их будет 43.

«Решения руководства страны позволяют рыбохозяйственной отрасли смотреть в будущее достаточно на большой период и видеть его достаточно светлым. Конечно, событие беспрецедентное по своему характеру для отрасли. Не только Российской Федерации, но и подобного обновления не было никогда и нигде в мире», — заявил ВРИО руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрей Яковлев.

Траулеры этого проекта по сути — плавучие фабрики: перерабатывать и хранить улов можно прямо на борту во время плавания.

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