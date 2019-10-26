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Беременная Анастасия Костенко заявила, что не боится брать ребенка на руки

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Супруга футболиста Дмитрия Тарасова ответила на вопрос подписчицы в Instagram.

Фото: Instagram @kostenko.94

Беременная супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко порассуждала о выкидыше. Об этом со ссылкой на ее Instagram сообщают «Дни.ру». Одна из подписчиц задала 25-летней модели вопрос, касающийся возможных осложнений при интересном положении. Дело в том, что у нее уже есть годовалый ребенок, которого она любит носить на руках.

«Не боишься выкидыша? Зачем таскать ребенка на руках?» — спросила девушку юзер.

Instagram @kostenko.94

Анастасия Костенко в ответ отметила, что не опасается никаких угроз и не чувствует никакого дискомфорта.

«На моем сроке уже не выкидыш, а роды. Это дело каждой женщины, брать или не брать на руки. У меня нет никаких угроз, никакого низкого расположения плаценты и так далее», — ответила супруга Дмитрия Тарасова.

Девушка даже привела в пример свою американскую коллегу — модель Кендис Свейнпол, которая, несмотря на беременность, также носит уже достаточно подросшего сына на руках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная Костенко выложила страстное фото с Тарасовым.

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