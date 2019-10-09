«Слишком сексуальная!»: Беременная Костенко выложила страстное фото с Тарасовым

Беременная супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — даже находясь в положении, продолжает всячески подогревать к себе интерес. На своей странице в Instagram модель делится самыми трогательными моментами семейной жизни и не забывает демонстрировать подписчикам, как постепенно растет ее живот.

На этот раз «Вице-Мисс Россия — 2014» опубликовала милое и в то же время страстное фото со своим мужем. На снимке она запечатлена в объятиях спортсмена. Сидя на стуле, она нежно целует Тарасова, а он отвечает ей лаской. К слову, в этот пикантный момент, на Костенко надето довольно откровенное мини-платье, которое подчеркивает все изгибы ее тела, в том числе округлившийся живот.

Instagram @kostenko.94

Несмотря на то, что снимок получился очень живым и спонтанным, не все подписчики его оценили. Некоторые сочли, что семейную жизнь лучше держать вдали от посторонних глаз, а такие интимные моменты лучше и вовсе не снимать на камеру.

«Это слишком!»

«Зачем публичным людям постить каждую минуту фото про любовь? Не понимаю, честно. Держите счастье в тишине!» — возмущались комментаторы.

Впрочем, у этих подписчиков нашлись оппоненты. Некоторые фолловеры признались, что без ума от звездной пары и искренне желают им счастья.

«Какие же вы нежные! Любоваться на вас одно удовольствие!»

«Слишком сексуальная для беременной!»

«И вправду крутое фото. Спонтанные фотографии самые красивые!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Тарасова объяснила, зачем ей пособие по психологии отношений.