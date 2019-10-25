Дочка РЖД намерена отказаться от названия «плацкарт»

Дочерняя компания РЖД — «Федеральная пассажирская компания» — в будущем намерена отказаться от терминов «купе» и «плацкарт». С января следующего года можно будет приобрести билеты четырех классов обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес. Об этом сообщает РИА Новости.

От «плацкарты» не отказываются прямо сейчас, поскольку этот термин используется во многих нормативных документах. Однако со временем он исчезнет из обихода.

В руководстве компании также рассказали, что в новых вагонах пассажиры больше не увидят хлопающих дверей. Благодаря появлению двухвагонного сцепа переходы будут герметичными. Также обещают оборудовать вагоны душевыми, USB-разъемами, холодильниками и микроволновками.

В новых составах даже будет ловить wi-fi: но только на тех участках пути, где есть достаточное покрытие сотовых сетей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что финская журналистка приятно поразилась поездке в плацкарте в Мурманск.