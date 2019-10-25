Написавшая для Пугачевой песню «Водяные да лешие» поэтесса умерла в Москве

Советская и российская поэтесса Карина Филиппова-Диодорова умерла в Москве в одной из клиник на 86-м году жизни. Песни на ее стихи исполняли Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Клавдия Шульженко, Гелена Великанова, Валентина Толкунова, Филипп Киркоров и другие артисты эстрады. Об этом сообщает ТАСС.

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Карина Филиппова-Диодорова родилась 9 июля 1934 года в Горьком. В 1958 году окончила Школу-студию МХАТ. Она являлась одной из основательниц театра «Современник» и была первой исполнительницей роли Вари в постановке «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова. Поэтический стаж Карины Степановны насчитывает более 50 лет.

В последние годы поэтесса из-за тяжелой болезни потеряла обе ноги и была прикована к постели. Испытывала проблемы со зрением.

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