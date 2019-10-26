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Семь человек, в том числе ребенок, пострадали при взрыве газа в Бурятии

, 5:57 Видео 51

ЧП произошло около восьми утра на улице Ленина в городе Улан-Удэ.

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Фото, видео: Instagram @anonim__03, @ves_ulan_ude_

Семь человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате взрыва газового баллона с последующим горением в городе Улан-Удэ в Бурятии. ЧП произошло около восьми утра в кафе на улице Ленина. Ударная волна была настолько сильной, что в здании выбило внутренние перегородки, остекление и входную дверь. Фото и видео, сделанные на месте инцидента, были опубликованы в социальных сетях.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС. Возгорание на площади двух квадратных метров ликвидировано. К работам было привлечено 33 человека и одна единица техники.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Бурятия уточнили, что пострадавшие госпитализированы с ожогами. Один из них находится в тяжелом состоянии.

По факту инцидента проводится проверка, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв газового баллона вызвал пожар двух жилых домов в Новосибирске.

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