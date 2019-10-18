Видео: в Новосибирске после взрыва газового баллона загорелись два жилых дома

Взрыв газового баллона вызвал пожар двух жилых домов в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС. Инцидент произошел в Ленинском районе, в частном секторе на улице Хилокской.

В двухэтажном здании находились два баллона с газом. Один из них взорвался. Пламя быстро охватило и соседний дом. Жители покинули горящие здания. Как отмечают спасатели, есть риск распространения огня на другие участки.

Кадры с пожара выложили в группе социальной сети «ВКонтакте» службы «АСТ-54». На месте пожарные пока не справляются с огнем. Гидранты находятся далеко от места возгорания, требуется подвоз воды. Запрошены дополнительные силы. Информации о пострадавших не поступало. Подробности возгорания уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидцы сообщили о пожаре в одной из башен «Москва-сити».