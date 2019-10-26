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  4. Опубликованы фото с места смертельного ДТП на Алтае

Опубликованы фото с места смертельного ДТП на Алтае

, 6:38 Фото 31

При столкновении микроавтобуса и минивэна погибли пятеро.

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Фото, видео: МЧС РФ

Смертельная авария произошла на 74-м километре федеральной трассы А-322. Погибли пятеро человек, включая одного несовершеннолетнего. Еще пятеро доставлены ближайшую больницу.

Как стало известно 5-tv.ru, в двух столкнувшихся машинах — микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan — находилось 15 человек. Автомобили столкнулись с такой силой, что для вызволения части пострадавших спасатели проводили деблокирование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель, дважды проехавшийся по пенсионерке, обвинен в покушении на убийство.

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