Опубликованы фото с места смертельного ДТП на Алтае

Смертельная авария произошла на 74-м километре федеральной трассы А-322. Погибли пятеро человек, включая одного несовершеннолетнего. Еще пятеро доставлены ближайшую больницу.

Как стало известно 5-tv.ru, в двух столкнувшихся машинах — микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan — находилось 15 человек. Автомобили столкнулись с такой силой, что для вызволения части пострадавших спасатели проводили деблокирование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель, дважды проехавшийся по пенсионерке, обвинен в покушении на убийство.