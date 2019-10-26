«Зато айфон засветила» Водянову раскритиковали за селфи на месте дуэли Лермонтова

Наталья Водянова попала под критику интернет-сообщества из-за селфи на месте гибели поэта Михаила Лермонтова в Пятигорске. На снимке, который выложила на своей странице в Instagram супермодель, она и трое ее старших детей радостно позируют на фоне обелиска, установленного на склоне горы Машук, где произошла дуэль.
«Я так счастлива оказаться в Пятигорске и рассказать детям о творчестве своего любимого поэта», — подписала фото Водянова, добавив цитату из стихотворения Лермонтова.
Многим подписчикам показалось, что это не самое удачное место для селфи (некоторые приняли обелиск на заднем плане за могилу), другие сочли неуместными счастливые выражения лиц всей семьи. Кое-кто не удержался от замечания, что целью звезды было похвастаться iPhone 11, стоимостью почти 100 тысяч рублей.
«На кладбище? Серьезно? Зато айфон засветила»
«Место невеселое, так-то, не для селфи», — пишут морализаторы.
Впрочем, большинство восхищаются красотой самой 37-летней модели и ее детей.
«Когда сын выглядит как жених или друг мамы! Господи, у Наташи вообще есть ген старения?»
«Наташа, какая вы молодец! Знакомите детей с русской литературой, культурой!»
«Такие красивые и счастливые».
«Так радостно видеть вас в нашем городе!», — пишут фанаты.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Наталья Водянова много путешествует с детьми, в том числе по России. Недавно с 17-летним Лукасом, 13-летней Невой и 12-летним Виктором она побывала в Адыгее.