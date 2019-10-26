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  4. «Зато айфон засветила» Водянову раскритиковали за селфи на месте дуэли Лермонтова

«Зато айфон засветила» Водянову раскритиковали за селфи на месте дуэли Лермонтова

, 10:34 Фото 71

Супемодель привезла трех своих старших детей в Пятигорск.

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Фото, видео: Instagram @natasupernova

Наталья Водянова попала под критику интернет-сообщества из-за селфи на месте гибели поэта Михаила Лермонтова в Пятигорске. На снимке, который выложила на своей странице в Instagram супермодель, она и трое ее старших детей радостно позируют на фоне обелиска, установленного на склоне горы Машук, где произошла дуэль.

«Я так счастлива оказаться в Пятигорске и рассказать детям о творчестве своего любимого поэта», — подписала фото Водянова, добавив цитату из стихотворения Лермонтова.

Instagram @natasupernova

Многим подписчикам показалось, что это не самое удачное место для селфи (некоторые приняли обелиск на заднем плане за могилу), другие сочли неуместными счастливые выражения лиц всей семьи. Кое-кто не удержался от замечания, что целью звезды было похвастаться iPhone 11, стоимостью почти 100 тысяч рублей.

«На кладбище? Серьезно? Зато айфон засветила»

«Место невеселое, так-то, не для селфи», — пишут морализаторы.

Впрочем, большинство восхищаются красотой самой 37-летней модели и ее детей.

«Когда сын выглядит как жених или друг мамы! Господи, у Наташи вообще есть ген старения?»

«Наташа, какая вы молодец! Знакомите детей с русской литературой, культурой!»

«Такие красивые и счастливые».

«Так радостно видеть вас в нашем городе!», — пишут фанаты.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Наталья Водянова много путешествует с детьми, в том числе по России. Недавно с 17-летним Лукасом, 13-летней Невой и 12-летним Виктором она побывала в Адыгее.

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