Водянова показала, как развлекается с детьми на отдыхе

Российская супермодель и актриса Наталья Водянова отдыхает вместе с детьми в Адыгее. Там ее наследники успели взобраться на горы, покататься на лошадях и познакомиться с местным ансамблем, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Сейчас Водянова вместе с 17-летним Лукасом, 12-летним Виктором и 13-летней Невой продолжает изучать местные окрестности. На своей странице в Instagram модель выложила фото, где показала, как развлекается с детьми.

На снимке звезда и ее наследники позируют на капотах автомобилей. Сама актриса вместе с младшим сыном взобралась на белый Mercedes, ее дочка решила полежать на черной машине, а Лукас выполнил перед камерой опасный трюк, одновременно опершись ногами на оба транспортных средства.

Instagram @natasupernova

Пользователей сети позабавили развлечения звездной семьи, они прозвали ее членов хулиганами и принялись шутить.

«Какие вы, оказывается, хулиганы!»

«Веселое фото!»

«Бешеная семейка!»

«Наташа, как девчонка!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Водянова опубликовала в Instаgram серию необычных фото и видео. Модель в образе эльфа посетила благотворительный бал в Лондоне.