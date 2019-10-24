Водянова показала, как развлекается с детьми на отдыхе

Российская супермодель и актриса Наталья Водянова отдыхает вместе с детьми в Адыгее. Там ее наследники успели взобраться на горы, покататься на лошадях и познакомиться с местным ансамблем, пишет сайт Teleprogramma.pro.
Сейчас Водянова вместе с 17-летним Лукасом, 12-летним Виктором и 13-летней Невой продолжает изучать местные окрестности. На своей странице в Instagram модель выложила фото, где показала, как развлекается с детьми.
На снимке звезда и ее наследники позируют на капотах автомобилей. Сама актриса вместе с младшим сыном взобралась на белый Mercedes, ее дочка решила полежать на черной машине, а Лукас выполнил перед камерой опасный трюк, одновременно опершись ногами на оба транспортных средства.
Пользователей сети позабавили развлечения звездной семьи, они прозвали ее членов хулиганами и принялись шутить.
«Какие вы, оказывается, хулиганы!»
«Веселое фото!»
«Бешеная семейка!»
«Наташа, как девчонка!» — отметили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Водянова опубликовала в Instаgram серию необычных фото и видео. Модель в образе эльфа посетила благотворительный бал в Лондоне.