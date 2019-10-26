Список пострадавших в результате взрыва газа в кафе Улан-Удэ

Число пострадавших в результате взрыва газа в кафе ранним утром в городе Улан-Удэ в республике Бурятия возросло до 12 человек. Об этом 5-tv.ru рассказал министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

Семь человек из них госпитализировано:

Вадим Ш., 2002 года рождения. В тяжелом состоянии с ожогами в реанимации детской городской больницы. Хороших, 1996 года рождения Бадмаслова, 1974 года рождения Дульянинова, 1981 года рождения Далжина, 1985 года рождения Попова 1968, года рождения Каурова, 1973 года рождения

В основном у пострадавших диагностированы ожоги и травмы различной степени тяжести. Министр здравоохранения республики уточнил, что 17-летний Вадим находится в стабильно тяжелом состоянии.

«У него 15% ожогов, достаточно глубокие, ожог лица, шеи, кистей», — пояснил он.

Также Самбуев добавил, что еще одна пострадавшая — 23-летняя девушка — находится в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее 40% ожогов тела, но при этом она находится в сознании.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места ЧП.