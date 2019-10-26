Список пострадавших в результате взрыва газа в кафе Улан-Удэ

Число пострадавших в результате взрыва газа в кафе ранним утром в городе Улан-Удэ в республике Бурятия возросло до 12 человек. Об этом 5-tv.ru рассказал министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.
Семь человек из них госпитализировано:
- Вадим Ш., 2002 года рождения. В тяжелом состоянии с ожогами в реанимации детской городской больницы.
- Хороших, 1996 года рождения
- Бадмаслова, 1974 года рождения
- Дульянинова, 1981 года рождения
- Далжина, 1985 года рождения
- Попова 1968, года рождения
- Каурова, 1973 года рождения
В основном у пострадавших диагностированы ожоги и травмы различной степени тяжести. Министр здравоохранения республики уточнил, что 17-летний Вадим находится в стабильно тяжелом состоянии.
«У него 15% ожогов, достаточно глубокие, ожог лица, шеи, кистей», — пояснил он.
Также Самбуев добавил, что еще одна пострадавшая — 23-летняя девушка — находится в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее 40% ожогов тела, но при этом она находится в сознании.
Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места ЧП.