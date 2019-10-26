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Список пострадавших в результате взрыва газа в кафе Улан-Удэ

, 9:18 Видео 40

К настоящему времени число получивших ранения в результате взрыва газа в заведении общественного питания возросло до 12 человек. Ребенок находится в реанимации.

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Фото, видео: Instagram @anonim__03, 5-tv.ru

Число пострадавших в результате взрыва газа в кафе ранним утром в городе Улан-Удэ в республике Бурятия возросло до 12 человек. Об этом 5-tv.ru рассказал министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

Семь человек из них госпитализировано:

  1. Вадим Ш., 2002 года рождения. В тяжелом состоянии с ожогами в реанимации детской городской больницы.
  2. Хороших, 1996 года рождения
  3. Бадмаслова, 1974 года рождения
  4. Дульянинова, 1981 года рождения
  5. Далжина, 1985 года рождения
  6. Попова 1968, года рождения
  7. Каурова, 1973 года рождения

В основном у пострадавших диагностированы ожоги и травмы различной степени тяжести. Министр здравоохранения республики уточнил, что 17-летний Вадим находится в стабильно тяжелом состоянии.

«У него 15% ожогов, достаточно глубокие, ожог лица, шеи, кистей», — пояснил он.

Также Самбуев добавил, что еще одна пострадавшая — 23-летняя девушка — находится в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее 40% ожогов тела, но при этом она находится в сознании.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места ЧП.

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