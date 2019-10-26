«Надо соответствовать» Дана Соколова напугала публику превращением в инопланетян

Певица Дана Соколова, выступающая под лейблом «Black Star» рэпера Тимати, напугала своих поклонников фотографией, на которой ее лицо изменилось до неузнаваемости. Артистка, которая любит экспериментировать с образами и эпатировать публику, отреагировала таким образом на статью на сайте VladTime.ru, в которой утверждается, что Дана переусердствовала с пластикой и стала похожа на инопланетянина.

«Сейчас же певица стала совсем непохожей на себя, с помощью пластики сделала из себя инопланетянина. У Соколовой стал более узким нос, по мнению экспертов, девушка прибегла к пластической операции. Глаза Даны стали узкими и с эффектом лисьего прищура. Так же присутствуют многочисленные уколы красоты, поскольку мимика у девушки отсутствует. Фанаты предполагают, что Дана не по собственной воле, поменяла свою внешность. Неужели суровый Тимати принудил девушку к такой трансформации?» - задается вопросом автор материала, опубликованного 7 октября.

Instagram @danasokolova_official

К домыслам журналистов девушка отнеслась с юмором, доведя свое лицо до описанного в статье образа при помощи специальной программы.

«Наткнулась тут на статью. Ну надо уж как-то соответствовать, черт возьми», — написала Соколова под получившимся снимком.

Поклонникам шутка понравилась.

«Обожаю эти статьи. А ты чудо, реально просто космос».

«Какая галактика?»

«Инопрешеленец. Вот почему такая энергетика на концертах!» - пишут они в комментариях.

Однако, как оказалось, многие восприняли преображение певицы абсолютно серьезно и принялись высказывать по этому поводу свое мнение:

«Была такая милая. Жаль очень».

«Какая красотка была, и ты еще пожалеешь об этом!»

«Дана, говорю свое мнение. Без закачки в губы, выглядела гораздо лучше. Сейчас перебор».

Пришлось фанатам заступаться за артистку.

«Смотрю люди шутки совсем перестали понимать!»

«Была лично на ее концерте в Крымске, видела ее на расстоянии метра, она очень крутая и очень красивая, пела в живую и мурашки бегали по коже», — объясняют они.

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