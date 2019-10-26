Автобус с вахтовиками перевернулся в Кемеровской области

Автобус, перевозящий рабочих, перевернулся в районе города Киселевск в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Центра медицины катастроф Антона Дужика.

В настоящее время известно, что в автобусе ехали вахтовики. На место аварии прибыли три кареты «скорой помощи».

Предварительно, около девяти человек госпитализированы в Прокопьевск. Информации о тяжести травм пока не поступало. Обстоятельства ЧП уточняются.

Как сообщает ТАСС, большинство из пострадавших — женщины. Одна из них, возможно, находится в тяжелом состоянии. Всего пострадавших может быть до десяти человек.