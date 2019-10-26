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Путин и Макрон обсудили по телефону меморандум по Сирии

, 17:00 17

Главы государств выразили надежду, что первое заседание Конституционного комитета Сирии будет конструктивным и результативным.

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал своего французского коллегу Эммануэля Макрона о содержании российско-турецких переговоров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В свою очередь Макрон положительно оценил достигнутые договоренности между Москвой и Анкарой.

Стороны договорились продолжать контакты и выразили надежду на конструктивное и результативное заседание Конституционного суда Сирии, который должен состояться в ближайшее время.

В то же время, как сообщал ранее 5-tv.ru, колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака.

 

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