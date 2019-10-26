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  4. Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака

Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака

, 16:46 Видео 51

По сообщениям местных СМИ, в состав конвоя США входят десятки военнослужащих, техника и вертолеты.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Klaus-Dietmar Gabbert

Тема:
Война в Сирии 4422

Колонна американских военных вернулась на северо-восток Сирии. Как сообщает ФАН со ссылкой на местные СМИ, в состав конвоя Соединенных Штатов входят десятки человек, различная техника и вертолеты.

Американский контингент зашел в провинцию Эль-Хасака через несанкционированный переход аль-Валид на границе Сирии с Ираком.

О намерениях США провести усиление своих позиций в Сирийской Арабской Республике заявлял министр обороны Марк Эспер. Переброска механизированных сил требуется якобы для охраны нефтяных полей от боевиков ИГ*.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ, в свою очередь, обнародовало на своей странице в Facebook доказательства незаконной деятельности американцев на территории Сирии. Кадры космической разведки подтверждают, что военные США совместно с ЧВК выполняют задачу по охране добычи нефти и ее вывозу за пределы арабской республики.

Подобные действия Соединенных Штатов в оборонном ведомстве России назвали «международным государственным бандитизмом». В Минобороны РФ добавили, что ежемесячная выручка «частного бизнеса американских государственных служб превышает 30 миллионов долларов».

* — запрещена в РФ.

Тема:
Война в Сирии 4422
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