Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака

Колонна американских военных вернулась на северо-восток Сирии. Как сообщает ФАН со ссылкой на местные СМИ, в состав конвоя Соединенных Штатов входят десятки человек, различная техника и вертолеты.

Американский контингент зашел в провинцию Эль-Хасака через несанкционированный переход аль-Валид на границе Сирии с Ираком.

О намерениях США провести усиление своих позиций в Сирийской Арабской Республике заявлял министр обороны Марк Эспер. Переброска механизированных сил требуется якобы для охраны нефтяных полей от боевиков ИГ*.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ, в свою очередь, обнародовало на своей странице в Facebook доказательства незаконной деятельности американцев на территории Сирии. Кадры космической разведки подтверждают, что военные США совместно с ЧВК выполняют задачу по охране добычи нефти и ее вывозу за пределы арабской республики.

Подобные действия Соединенных Штатов в оборонном ведомстве России назвали «международным государственным бандитизмом». В Минобороны РФ добавили, что ежемесячная выручка «частного бизнеса американских государственных служб превышает 30 миллионов долларов».

* — запрещена в РФ.