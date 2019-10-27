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«Ангел-хранитель мой»: Игорь Крутой поужинал со спасшим ему жизнь врачом

, 6:29 Видео 50

Композитор встретился в Нью-Йорке с профессором Леоном Пахтером.

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Фото, видео: Instagram @igorkrutoy65

Российский композитор и продюсер Игорь Крутой встретился со спасшим ему 19 лет назад жизнь врачом. 65-летний музыкант разместил на своей странице в Instagram видео, на котором вместе с супругой садится в лимузин и отправляется в один из ресторанов на встречу со ставшим ему близким человеком.

На кадрах, снятых уже в роскошном заведении, Игорь Крутой говорит о том, что этот вечер является для него поистине знаменательным.

«Мы с Олей пригласили на ужин профессора, который спас меня 19 лет назад. Замечательный хирург, звезда — Леон Пахтер. Сейчас я вам его покажу, это замечательный человек, спасший мне жизнь», — сказал Игорь Крутой, повернув камеру телефона на доктора.

Леон Пахтер, в свою очередь, отметил, что маэстро является его самым любимым музыкантом и пациентом. Игорь Крутой после этого вновь поблагодарил врача за то, что на протяжении 19 лет он «еще здесь».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Крутой нашел будущую звезду.

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