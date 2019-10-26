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  4. Пушков прокомментировал разговор Зеленского с националистами в Донбассе

Пушков прокомментировал разговор Зеленского с националистами в Донбассе

, 22:05 134

Российский сенатор признал, что Украина пока не готова к реальным действиям по разведению войск на юго-востоке страны.

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar

Алексей Пушков заявил в Twitter, что судьба договоренностей нормандской четверки зависит от способности Владимира Зеленского переспорить ветеранов АТО. А значит, Киев к реальным действиям не готов.

Twitter @@Alexey_Pushkov

Российский сенатор отозвался на новость о том, что Владимир Зеленский не нашел понимания у праворадикалов. Украинский президент прибыл в Луганскую область, чтобы поговорить с вооруженными националистами, однако те не собирались его слушать.

Закончилось все разговором на повышенных тонах, причем Зеленский не смог удержать эмоций и перешел на разговорную лексику: «Я не лох какой-то», — ответил он одному из радикалов.

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