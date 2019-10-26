Пушков прокомментировал разговор Зеленского с националистами в Донбассе

Алексей Пушков заявил в Twitter, что судьба договоренностей нормандской четверки зависит от способности Владимира Зеленского переспорить ветеранов АТО. А значит, Киев к реальным действиям не готов.

Twitter @@Alexey_Pushkov

Российский сенатор отозвался на новость о том, что Владимир Зеленский не нашел понимания у праворадикалов. Украинский президент прибыл в Луганскую область, чтобы поговорить с вооруженными националистами, однако те не собирались его слушать.

Закончилось все разговором на повышенных тонах, причем Зеленский не смог удержать эмоций и перешел на разговорную лексику: «Я не лох какой-то», — ответил он одному из радикалов.