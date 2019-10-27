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  4. Момент смертельной аварии с автобусом в Петербурге попал на видео

Момент смертельной аварии с автобусом в Петербурге попал на видео

, 1:55 Видео 58

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как маршрутка на большой скорости сминает легковушку.

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Фото, видео: Вконтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Двое погибли и двое пострадали в аварии в Приморском районе Санкт-Петербурга. На пересечении Коломяжского проспекта и Парашютной улицы автомобиль Hyundai Solaris, принадлежащий каршеринговой компании, столкнулся с автобусом ПАЗ. Отскочив, легковушка затем врезалась в стоящий на светофоре Audi Q3.

Внутри каршерингового автомобиля находились четверо: водитель и подросток, 20 и 16 лет на вид, доставлены в больницу с тяжелыми травмами, мужчина и женщина лет 25 скончались на месте. Пассажиры в маршрутке серьезно не пострадали.

Кадры с камеры наблюдения опубликованы в группе «Вконтакте». По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку, устанавливая личности пострадавших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварии, которую в Самаре устроил сотрудник Росгвардии.

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