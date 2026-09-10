Вскрылась подноготная: Пугачева оказалась связана с бизнесом на Кипре
В учредительных документах артистка указана как владелица одной из фирм.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Пугачева оказалась связана с бизнесом по управлению недвижимостью на Кипре
Народная артистка СССР Алла Пугачева оказалась владелицей кипрской компании Omnideal, которая связана с управлением недвижимостью. Об этом свидетельствуют учредительные документы двух компаний, оказавшиеся в распоряжении 5-tv.ru.
Согласно бумагам, Omnideal Ltd принадлежит Пугачевой, а владельцем Omnitotal является ее супруг Максим Галкин*. Основным направлением деятельности обеих компаний указаны покупка и управление движимым и недвижимым имуществом.
Обе фирмы зарегистрированы на Кипре в феврале 2025 года. С марта 2026-го директором Omnideal и Omnitotal является Галкин.
В документах также указан адрес регистрации артистов — квартира с тремя спальнями на пятом этаже небоскреба One Tower в Лимасоле.
Специалисты не исключают, что сами апартаменты могут быть оформлены на одну из компаний. По их мнению, подобная схема могла позволить сдавать дорогостоящую недвижимость в аренду и официально подтверждать происхождение полученного дохода перед европейскими налоговыми органами.
СМИ ранее сообщали, что Пугачева и Галкин получили кипрское гражданство в 2017 году в рамках действовавшей тогда инвестиционной программы «золотой визы». Для этого звездная пара приобрела на острове дом у моря, вложив более двух миллионов евро.
При этом сначала Галкин категорически отрицал информацию о кипрском гражданстве и в интервью избегал прямых ответов на вопросы об этом.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что два земельных участка на прибрежной территории в Солнечногорске, прилегающей к поместью Аллы Пугачевой, продали за 14 тысяч рублей.
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* — включен в реестр иностранных агентов РФ.
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