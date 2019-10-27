В США представили план захвата Калининградской области войсками НАТО

В США неправительственное исследовательское объединение «Джеймстаунский фонд» опубликовало доклад, в котором подробно описало план захвата войсками НАТО Калининградской области. Автором исследования выступил старший научный сотрудник фонда Ричард Хукер.

В докладе сообщается, что российские военные смогут продержать оборону Калининградской области не более двух недель благодаря наличию противовоздушной и противоракетной обороны в регионе. Однако силы РФ падут после атак авиации НАТО под командованием Америки, пишет URA.RU.

«Российская сторона сможет в начале кампании обеспечить достаточно надежную защиту Калининградской области от атак противника. Однако в итоге, прежде всего за счет наращивания американской и польской военных группировок в регионе, Россия не выдержит», — утверждает исследователь.

Захват Калининградской области Ричард Хукер называет естественным возмещением ущерба за включение в состав Российской Федерации полуострова Крым. По мнению автора исследования, «международное общественное мнение против России» окажет благотворное влияние на отношения между странами НАТО и сплотит их.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду.