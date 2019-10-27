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  4. Александра Трусова выиграла этап Гран-при в Канаде со 100 баллами за технику

Александра Трусова выиграла этап Гран-при в Канаде со 100 баллами за технику

, 12:06 Видео 190

Российская фигуристка побила два мировых рекорда на Skate Canada.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Песня

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе взрослого Гран-при — Skate Canada. За технику произвольной программы она получила 100,2 балла.

Соревнования прошли в ночь на 27 октября в канадском городе Келоуна. Ученица Этери Тутберидзе в произвольной программе исполнила три четверных прыжка.

За произвольную программу 15-летняя россиянка получила 166,62 балла, установив мировой рекорд. Ее суммарный результат за короткую и произвольную программы составил 241,02 балла. Это достижение также стало мировым рекордом.

После выступления Трусова призналась, что счастлива и намерена продолжать больше работать после возвращения домой, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на телеканал Olympic Channel.

Второе место заняла японка Рика Кихира, которая за две программы набрала 230,33 балла. Замкнула тройку лидеров фигуристка из Южной Кореи Ю Ён с оценкой 217,49 балла.

Россиянка Евгения Медведева по итогам второго этапа Гран-при заняла пятое место (209,62 балла). Еще одна фигуристка из России Серафима Саханович расположилась на восьмой строчке рейтинга (175,97 балла).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгения Медведева неудачно выступила в короткой программе на втором этапе Гран-при в Канаде. Известный спортсмен Илья Авербух назвал это «очень грустным» и объяснил возможные причины неудачи.

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