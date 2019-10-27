  1. Пятый канал
  4. Диверсанты взорвали вышку мобильной связи в ДНР

Диверсанты взорвали вышку мобильной связи в ДНР

, 15:37 75

Минсвязи самопровозглашенной республики предупредило о возможных проблемах при попытке позвонить или отправить сообщение.

Фото: www.globallookpress.com © Frank Rumpenhorst

Диверсанты подрывали базовую станцию сотового оператора «Феникс». Возможны проблемы со связью, сообщили в Telegram-канале Министерства связи самопровозглашенной ДНР.

В сообщении говорится, что аварийные бригады уже занимаются восстановлением связи. Также на месте происшествия в Пролетарском районе Донецка работают сотрудники МЧС и МВД республики.

«Приносим извинения за временные неудобства», — сказано в конце сообщения Министерства связи.

В ходе диверсии была взорвана вышка сотовой связи, написал в своем Telegram-канале начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безносов. Инцидент произошел примерно в десять часов утра по местному времени. Жертв среди мирного населения нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о попытках властей Украины установить мир с самопровозглашенными республиками Донбасса. Из письма офиса президента Владимира Зеленского следует, что ради урегулирования конфликта Киев согласился на «формулу Штайнмайера».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Гороскоп на 27 октября: Водолеи, срочно экономить!

Последние новости

16:14
Трамп подписал документ о намерении выйти из Договора по открытому небу
16:05
Ани Лорак в белом платье вызвала подозрения в тайной свадьбе
15:51
К поискам легкомоторного самолета в Прикамье привлечено 162 человека
15:37
Диверсанты взорвали вышку мобильной связи в ДНР
15:24
Директор «Усадьбы Дивноморское» подчеркнул важность наличия раздела вина России в винной карте
15:10
Дзюба не попал в основу «Зенита» на матч против «Крыльев Советов»

Сейчас читают

Бузова вышла на сцену Кремлевского дворца в трусах
Видео: Ольга Бузова упала в толпу геев во время концерта в Москве
Гороскоп на 27 октября: Водолеи, срочно экономить!

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев