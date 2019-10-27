Диверсанты взорвали вышку мобильной связи в ДНР

Диверсанты подрывали базовую станцию сотового оператора «Феникс». Возможны проблемы со связью, сообщили в Telegram-канале Министерства связи самопровозглашенной ДНР.

В сообщении говорится, что аварийные бригады уже занимаются восстановлением связи. Также на месте происшествия в Пролетарском районе Донецка работают сотрудники МЧС и МВД республики.

«Приносим извинения за временные неудобства», — сказано в конце сообщения Министерства связи.

В ходе диверсии была взорвана вышка сотовой связи, написал в своем Telegram-канале начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безносов. Инцидент произошел примерно в десять часов утра по местному времени. Жертв среди мирного населения нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о попытках властей Украины установить мир с самопровозглашенными республиками Донбасса. Из письма офиса президента Владимира Зеленского следует, что ради урегулирования конфликта Киев согласился на «формулу Штайнмайера».