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  4. На Украине обнародовали письмо офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»

На Украине обнародовали письмо офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»

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Из послания следует, что Киев согласился рассмотреть «формулу Штайнмайера» еще в июле.

Фото: Wikipedia.org /Nick Grapsy

Тема:
Украинский кризис 205

На Украине обнародован текст письма, которое офис Владимира Зеленского направил представляющему Киев на Минских переговорах Леониду Кучме. Из него следует, что власти Украины согласились рассмотреть положения так называемой «формулы Штайнмайера» еще в июле, в ходе консультаций лидеров нормандской четверки.

«Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают так называемый особый статус (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера, амнистию и местные выборы», — приводит RT отрывок письма, датированного 16 июля.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», предполагающую особый статус для Донбасса, на переговорах в Минске 1 октября. Подписи под документом поставили Леонид Кучма, а также представители ДНР, ЛНР, России и ОБСЕ. В тот же день на Украине начались акции протеста националистов, которые называют подписание «формулы Штайнмайера» «капитуляцией».

Тема:
Украинский кризис 205
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