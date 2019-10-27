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  4. Школа в поселке Карелии полностью сгорела в результате пожара

Школа в поселке Карелии полностью сгорела в результате пожара

, 21:31 Видео 193

Возгорание удалось ликвидировать только через два с половиной часа, поскольку ближайшие спасатели оказались в 90 километрах от школы.

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Фото, видео: ВКонтакте / Ирина Бичинёва; 5-tv.ru

Здание школы полностью сгорело в результате пожара в поселке Луусалми Калевальского района в Карелии. При образовательном учреждении находился также детский сад. Пламя вспыхнуло около четырех вечера по московскому времени, однако потушить его удалось только примерно через полтора часа. Ближайшие пожарные подразделения находились на расстоянии 90 километров.

Как сообщил начальник отделения информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по республике Карелия Максим Рожин, площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. К тушению были привлечены 11 человек, а также четыре единицы техники.

В сгоревшей школе обучались 23 человека, в детском саду — девять, однако в момент инцидента детей в здании не было. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате взрыва газового баллона с последующим горением в городе Улан-Удэ в Бурятии.

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