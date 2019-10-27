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  4. В Татарстане из семьи изъяли 9-летнюю девочку весом семь килограмм

В Татарстане из семьи изъяли 9-летнюю девочку весом семь килограмм

, 22:45 201

У ребенка, страдающего ДЦП, врачи диагностировали крайнюю степень дистрофии.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Девятилетняя девочка в Татарстане едва не погибла от истощения. В Зеленодольске из семьи изъяли ребенка весом семь килограмм. У малышки, страдающей ДЦП, врачи диагностировали крайнюю степень дистрофии.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ, девочку забрали из семьи после того, как женщина, беременная пятым ребенком, заявила в поликлинике, что ей нечем кормить больную дочь.

Известно, что трое других детей из этой семьи уже находятся в приюте. В ближайшее время суд примет решение о лишении родительских прав данной супружеской пары. Отмечается, что с момента изъятия из семьи ребенок уже поправился на два килограмма.

Согласно калькулятору роста и веса ребенка, дети к 9 годам в среднем должны весить около тридцати килограмм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать-кукушка оставившая в подъезде малыша просит встречи с ним.

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