В Татарстане из семьи изъяли 9-летнюю девочку весом семь килограмм

Девятилетняя девочка в Татарстане едва не погибла от истощения. В Зеленодольске из семьи изъяли ребенка весом семь килограмм. У малышки, страдающей ДЦП, врачи диагностировали крайнюю степень дистрофии.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ, девочку забрали из семьи после того, как женщина, беременная пятым ребенком, заявила в поликлинике, что ей нечем кормить больную дочь.

Известно, что трое других детей из этой семьи уже находятся в приюте. В ближайшее время суд примет решение о лишении родительских прав данной супружеской пары. Отмечается, что с момента изъятия из семьи ребенок уже поправился на два килограмма.

Согласно калькулятору роста и веса ребенка, дети к 9 годам в среднем должны весить около тридцати килограмм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать-кукушка оставившая в подъезде малыша просит встречи с ним.