Гороскоп на 28 октября: Девы, отложите-ка дела на минуточку!

Выбор нового пути часто требует отпустить что-то старое. Но откуда вы знаете, что вы не делаете импульсивный выбор? Что руководствуетесь силой, намного большей, чем вы сами? Единственный способ четко слышать свой внутренний голос — это «сделать тише» мир снаружи. Возьмите этакий отпуск и уделяйте побольше времени себе и рассуждениям о своей личности.

Давать мудрые советы о жизни и никогда самому им не следовать. Знакомо, Близнецы, да? Когда дело доходит до принятия решений, ваш ключ — прислушиваться к своему внутреннему компасу и верить, что он ведет вас в правильном направлении. Ощущение растерянности может быть связанно как раз с тем, что вы не даете себе услышать свой внутренний голос.

По всем признакам — впереди перемены. У вас есть проект или идея с большим потенциалом? Самое время придать им осязаемую форму! А вот чего не стоит делать сегодня — так это оставаться в тени. Сделайте себе подарок, Тельцы, и как минимум предметно обсудите свои задумки с доверенным коллегой или надежным другом.

Зачем быть как все, если можно быть собой, Овны? Переберите свой гардероб — пусть ваша внутренняя королева стиля сама решит, что оставить, а что выбросить. Обратите внимание на то, что давно не носили — это поможет вам обновить стиль, не тратясь на новые вещи. Начните неделю с распределения бюджета и строго следуйте составленному финансовому плану.

Зачем быть как все, если можно быть собой, Овны? Раки, пришло время услышать свой внутренний голос. Девы, отложите дела на минуточку! Подробнее — в ежедневном гороскопе 5-tv.ru.

♌ Лев

Любовь и свобода! Свобода и любовь! Две стороны одной монеты, Лев. Вы можете любить людей, но не можете ими владеть. Сделайте шаг назад и пересмотрите свои действия и слова. Если вы чувствуете, что ваш партнер переступает границу или не позволяет вам просто быть, поговорите с ним об этом. Пусть взаимопонимание сократит пропасть между вами.

Космический совет: соблюдайте чужое право на свободу и не нарушайте прав на свободу других.

♍ Дева

Вы не устали прославлять вечную занятость? Девы, отложите свой список дел на секунду. Не нужно заставлять себя, если вы не можете встать с постели. Уважайте естественные ритмы вашего тела. Отдых и омоложение для вас сегодня на первом месте.

Космический совет: посвятите день отдыху.

♎ Весы

Когда мы начинаем чтить всех в нашей жизни как учителей, наши отношения с людьми претерпевают изменения. Подумайте о том, чему вас учат эти отношения — это поможет расти и развиваться. Найдите время для медитации. Найдите время, чтобы восстановить связь с верой, которая дала вам надежду, когда все остальное рушилось.

Космический совет: проведите время в размышлениях.

♏ Скорпион

Секрет в том, чтобы жить свою жизнь так, как для вас лучше всего: получать удовольствие, независимо от того, что вы делаете. Найдите способ сделать самую приземленную задачу захватывающей. Это ваша задача на день, Скорпионы. Слова дня — «эксперимент» и «веселье». Будьте самой яркой и непредсказуемой версией себя! У людей всегда будет свое мнение по любому поводу, в том числе и на ваш счет. Ну и что с того? Их мнение не обязано быть приятным для вас — и уж точно не должно вас беспокоить!

Космический совет: осмельтесь уже быть собой!

♐ Стрелец

Страшная новость, Стрельцы: за создание своей собственной судьбы отвечаете вы. Осознайте силу, с которой вы влияете на свою жизнь. Сейчас самое время написать сценарий для остальной части вашей жизни — разумеется, в нем должно быть место для неожиданных сюжетных поворотов! Проекты, в которые вы вложили свое время и энергию, начали набирать обороты. Скоро в вашей времени совсем не останется времени даже на то, чтобы слегка отдохнуть. Не волнуйтесь — это временно. Космический совет: возьмите судьбу в свои руки!

♑ Козерог

Вот что нужно помнить, делая выбор: не все то золото, что блестит. Вы — ключевая фигура собственной жизни, и в связи с этим у вас немало возможностей. Хотя некоторые из них соответствуют вашему высшему призванию, другие только кажутся удачными. Доверьтесь своему инстинкту, чтобы отделить зерна от плевел. Космический совет: прислушайтесь к интуиции.

♒ Водолей

Пришло время возрождения и трансформации своего внутреннего мира. Все процессы, которые происходят с вами и вокруг вас, развиваются в правильном для вас направлении — будьте готовы увидеть материальное подтверждение этому. Если сегодня вам предложат поездку любой длительности — не отказывайтесь.

Космический совет: приготовьтесь к поездке.

♊ Рыбы

Истинное преображение может произойти только путем разрушения старого «я». Придется оставить позади старые системы убеждений, старые способы жизнь. И вы, Рыбы, больше этого не боитесь. Вы знаете: обновление, которого вы так ждете, может родиться только из пепла старой жизни.

Космический совет: настало время оставить все привычное позади.

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