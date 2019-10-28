Диссидент Владимир Буковский умер в день своего рождения

Не стало Владимира Буковского — писателя и одного из самых ярких представителей диссидентского политического движения СССР и современной России. Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 октября.

О смерти Буковского стало известно после сообщения, появившегося в Twitter-аккаунте, посвященного новостям о писателе. Профиль ведут разделяющие его взгляды волонтеры. Активисты поделились записью писателя Патрика Симпсона, который рассказал о том, что Владимир Буковский умер около 21:30 по Гринвичу (01:30 по московскому времени).

Twitter @patrickLSimpson

Информации о том, что стало причиной смерти писателя и общественного деятеля, пока нет. Примечательно, что Владимир Буковский умер в день своего рождения — 27 октября (по местному времени в Великобритании, где проживал литератор, в момент его смерти было воскресенье) ему исполнилось 79 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что не стало композитора Олега Молчана, работавшего с «Песнярами».