  1. Пятый канал
  4. Диссидент Владимир Буковский умер в день своего рождения

Диссидент Владимир Буковский умер в день своего рождения

, 2:26 93

Писателя не стало в ночь с 27 на 28 октября.

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Не стало Владимира Буковского — писателя и одного из самых ярких представителей диссидентского политического движения СССР и современной России. Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 октября.

О смерти Буковского стало известно после сообщения, появившегося в Twitter-аккаунте, посвященного новостям о писателе. Профиль ведут разделяющие его взгляды волонтеры. Активисты поделились записью писателя Патрика Симпсона, который рассказал о том, что Владимир Буковский умер около 21:30 по Гринвичу (01:30 по московскому времени).

Twitter @patrickLSimpson

Информации о том, что стало причиной смерти писателя и общественного деятеля, пока нет. Примечательно, что Владимир Буковский умер в день своего рождения — 27 октября (по местному времени в Великобритании, где проживал литератор, в момент его смерти было воскресенье) ему исполнилось 79 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что не стало композитора Олега Молчана, работавшего с «Песнярами».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Гороскоп на 27 октября: Водолеи, срочно экономить!

Последние новости

2:26
Диссидент Владимир Буковский умер в день своего рождения
2:23
Петербургская «Ласточка» застряла по дороге в Великий Новгород
1:41
Посол РФ в США рассказал о главной опасности прекращения ДРСМД
1:01
День Евфимия Солунского: что категорически нельзя делать 28 октября
0:51
«Королева и лучики солнца»: модное дефиле жены и детей Диброва очаровало фанатов
0:28
Захарова прокомментировала заявление Билецкого после визита Зеленского в Золотое

Сейчас читают

День Евфимия Солунского: что категорически нельзя делать 28 октября
Все из-за чужого секса: интимная сцена Асмус обрушила рейтинги Ксении Собчак
«Это мерзко»: Асмус раскритиковали за съемки обнаженной в фильме «Текст»

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев