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  4. «Пусть хоть на пузе у меня пляшет»: Кокляев о подготовке к бою с Емельяненко

«Пусть хоть на пузе у меня пляшет»: Кокляев о подготовке к бою с Емельяненко

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По словам тяжелоатлета, он знает способ удивить своего соперника.

Фото: Instagram @koklyaev_mikhail

Тяжелоатлет Михаил Коколяев рассказал, чем планирует удивить борца смешанных единоборств Александра Емельяненко во время поединка. Бой спортсменов состоится 29 ноября.

О своих планах Кокляев рассказал «Известиям». По словам пауэрлифтера, главным удивлением для его оппонента будет то, что он все-таки придет на бой. Еще больше Емельяненко удивится, если с ринга Михаил уйдет своими ногами.

«Ну он же все время говорит мне: „Ты дойди до ринга“. Вот когда я дойду, он точно удивится. Но это шутка, конечно. Я дойду», — объясняет тяжелоатлет.

При этом Кокляев подчеркивает: как бы ни старался Емельяненко вывести его из себя, он будет сохранять позитивный настрой. Один раз он уже поддался на провокации — во время совместного интервью ведущий мероприятия раззадоривал противников, в результате чего они подрались. Больше таких инцидентов Михаил допускать не намерен.

«Пускай говорит что угодно, я буду отвечать иронией. Пусть хоть на пузе у меня пляшет. Я жду 29 ноября», — обозначил он свою позицию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Емельяненко пообещал дать Кокляеву шанс во время поединка.

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