«Роскошная!»: Лобода в мехах и латексе обворожила фанатов

Российская поп-звезда Светлана Лобода с успехом выступила 19 октября на московском стадионе «Динамо». В тот вечер певица примерила на себя много кричащих образов. Особенно поклонники впечатлились шубой из белого, очевидно, песцового меха в сочетании с брючками из латекса, с эротическими прорезями на внутренней стороне бедра.
Наряд знаменитости дополнили дизайнерские очки и туфли с отливом на высокой платформе.
Этот и другие снимки с сольного шоу под громким названием Superstar Лобода выложила в Instagram. Фанаты, что видели концерт певицы вживую, захотели повторить это вновь. Те же, кто не попал на шоу, оценили наряды на высший балл, и не жалели эпитетов.
«Идеально!»
«Роскошная!»
«Обворожительная!»
«Секси бомба!»
«Вы прекрасны! Такая красотка», — отреагировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты восхитились новым концертным образом Лободы.