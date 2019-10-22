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«Роскошная!»: Лобода в мехах и латексе обворожила фанатов

, 23:48 Фото 56

Певица выложила снимки с концерта в Москве, где предстала в вызывающих образах.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Российская поп-звезда Светлана Лобода с успехом выступила 19 октября на московском стадионе «Динамо». В тот вечер певица примерила на себя много кричащих образов. Особенно поклонники впечатлились шубой из белого, очевидно, песцового меха в сочетании с брючками из латекса, с эротическими прорезями на внутренней стороне бедра.

Наряд знаменитости дополнили дизайнерские очки и туфли с отливом на высокой платформе.

Instagram @lobodaofficial

Этот и другие снимки с сольного шоу под громким названием Superstar Лобода выложила в Instagram. Фанаты, что видели концерт певицы вживую, захотели повторить это вновь. Те же, кто не попал на шоу, оценили наряды на высший балл, и не жалели эпитетов.

«Идеально!»

«Роскошная!»

«Обворожительная!»

«Секси бомба!»

«Вы прекрасны! Такая красотка», — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты восхитились новым концертным образом Лободы.

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