Пуговка из «Папиных дочек» отмечает 18-летие

Исполнительница роли младшей из наследниц в сериале «Папины дочки» празднует совершеннолетие, пишет журнал StarHit. Слава обрушилась на Катю Старшову в пять лет. С 2007 по 2012 годы зрители называли ее не иначе как Пуговкой. Выбраться из одного образа оказалось нелегко.

За время показа сериала девочку называли самым известным ребенком страны. В перерывах между сериями она участвовала в работе над фильмами «Русалка» и «Черная молния». Ее часто приглашали для съемок в рекламе. Однако каждый раз режиссеры эксплуатировали образ Пуговки. В том же амплуа она появлялась в нескольких телешоу. Показать себя в другом качестве удалось лишь в «Танцах со звездами». На тот момент девочке уже исполнилось 14 лет.

Обращение к ней как к Пуговке девушка не без раздражения слышит до сих пор. По словам Старшовой, она уже не маленькая девочка и не хочет возвращаться в прошлое. Чтобы покончить с надоедливым образом, актриса хотела вновь оказаться на экране в неожиданной для зрителей роли. В итоге от этой идеи она отказалась и решила не возвращаться в кино.

Не давали покоя девушке и хейтеры. Артистку упрекали в недостаточно красивой внешности и предрекали скорый поход к пластическим хирургам. Эти замечания Катя парировали не менее жестко. А после не понадобилось и споров: малышка превратилась в очаровательную барышню.

Невзирая на критику Старшова продолжила заниматься собой. Вернулась в фигурное катание, которым занималась еще до «Папиных дочек», окончила школу с золотой медалью и поступила на факультет фундаментальной медицины МГУ.

Сегодня Катя — видный инстаблогер и объект внимания сотен тысяч подписчиков, включая парней. Пользователи соцсети следили за ее романами и в итоге смирились с тем, что от маленькой Пуговки в Старшовой не осталось почти ни следа.

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