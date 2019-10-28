Из храма в Ленобласти похитили драгоценности на три миллиона рублей

Неизвестный украл из храма Похвалы Пресвятой Богородицы драгоценности на три миллиона рублей. Инцидент произошел в Выборгском районе Ленобласти.

Как стало известно 5-tv.ru, 26 октября в полицию обратилась игуменья женского монастыря в поселке Ленинское Илариона Феоктистова. Настоятельница рассказала, что накануне ночью неизвестный пробрался в храм и похитил оттуда ящик с пожертвованиями в виде десятков ювелирных украшений из золота, серебра, полудрагоценных каменей и изделий из бижутерии. Подробный список включает в себя цепи, браслеты, бусы, кресты, подвески, серьги, наручные часы, запонки и кольца.

Поврежденный и пустой ящик позже обнаружили на колокольне храма. Полиция приступила к розыску злоумышленника и похищенных ценностей.

Ранее 5-tv.ru писал, что ювелирные украшения украли у режиссера Рустама Хамдамова.