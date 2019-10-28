Звезду «Сверхъестественного» Падалеки задержали за пьяную драку в баре

Американский актер Джаред Падалеки, прославившийся после съемок в сериале «Сверхъестественное», был задержан за драку в городе Остин (штат Техас). Видеозапись инцидента опубликовал портал TMZ.

На сайте отмечается, что звезда находился в баре Stereotype в состоянии алкогольного опьянения и напал на человека. Якобы актер вступил в перепалку с барменом, после чего ударил его. Приятель Падалеки пытался успокоить своего друга, однако также получил от него удар.

Спустя некоторое время к заведению подъехали полицейские. Актер надеялся уладить конфликт и показал правоохранителям пачку денег. Однако это не помогло, и Джареда забрали в участок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время иммерсионного спектакля в Петербурге актриса ударила зрительницу по лицу.