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  4. Сергей «Паук» Троицкий приговорен к 300 часам общественных работ

Сергей «Паук» Троицкий приговорен к 300 часам общественных работ

, 12:23 89

Московский суд вынес решение по делу лидера треш-метал группы «Коррозия Металла» о вождении в нетрезвом виде.

Фото: ВКонтакте @id23092094

Лидер треш-метал группы «Коррозия Металла» Сергей «Паук» Троицкий приговорен московским судом к 300 часам общественных работ за вождение в нетрезвом виде.

Как стало известно 5-tv.ru, 53-летний музыкант, выступая с последним словом, заявил от том, что никуда не выезжал на автомобиле, который принадлежит его бывшей супруге. По его словам, машина стояла припорошенная снегом, фары были выключены, следы протектора на земле отсутствовали.

«Паук» пытался убедить суд в том, автоинспекторы сфабриковали против него административное дело и вынудили пройти медицинское освидетельствование. Сергей Троицкий уповал на то, что запись его задержания с видеокамер датирована 16 марта, а по факту все произошло еще 3 января.

Несмотря на тщетные попытки себя оправдать, лидер «Коррозии Металла» не сумел избежать приговора за свое правонарушение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергею «Пауку» Троицкому стало плохо у здания суда.

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